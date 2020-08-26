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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

KASTAMONU HABERLERİ  | 26.08.2020 18:51 | Son Güncelleme

Kastamonu-Taşköprü karayolunda seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.

Kastamonu-Taşköprü karayolunda seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Yanan otomobili itfaiye ekipleri söndürdü.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolunda seyreden sürücüsü öğrenilemeyen 37 PN 567 plakalı otomobil, Kıran köyü mevkisine geldiği sırada seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobilin alev alması sonrası sürücü, aracı yolun kenarına çekerek durdurdu. Otomobilde bulunan 4 kişi araçtan inerek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Taşköprü Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alev alev yanan araç söndürüldü. Otomobil ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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