VOLKAN KAŞİK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un tecrübeli defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, sezonun ilk yarısını en iyi yerde tamamlamak istediklerini söyledi.

Sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen ve bu sezon 9 maçta 744 dakika forma giyen Sadık, takımının performansı, hedefleri, 3'lü savunma sistemi ve Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile oynayacakları maça ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sadık Çiftpınar, iyi ve kaliteli bir takım olduklarını belirterek, sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını ifade etti.

Bireysel olarak da Süper Lig'de Anadolu kulüplerinin üzerinde bir takım konumunda olduklarını belirten Sadık Çiftpınar, ancak bir türlü beklenilen sıçramayı gerçekleştiremediklerini bildirdi.

Sadık Çiftpınar, bulundukları konum itibariyle kendilerinin de hatalarının olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Alınan iki galibiyetten sonra motivasyonumuzdan uzaklaştık. Bunu kendi aramızda da konuşuyoruz. Bu duruma önümüzdeki ilk maçla son vermek istiyoruz. Giresun deplasmanına gideceğiz, zor bir deplasman, onlar da ligimize yeni geldi ancak son haftalarda bir çıkışları var ama ben takıma, arkadaşlara, teknik heyete güveniyorum. İnşallah bu maçtan alnımızın akıyla çıkıp, puanımızı 15 yaparak ilk yarının son 6 maçında da en iyi sonuçları alarak sezonun ilk yarısını en iyi yerde bitirmek istiyoruz."

- "Çok kötü, bize yakışmayacak goller yiyoruz"

Başarılı oyuncu, ligin 11. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile yaptıkları karşılaşmada, çok kötü iki duran toptan gol yediklerini ve 2-0 mağlup olduklarını hatırlattı.

Bu maçı "geride kalan 12 haftanın özeti" diye nitelendiren Sadık Çiftepınar, şöyle devam etti:

"Çok kötü, bize yakışmayacak goller yiyoruz. Bu da ister istemez takımı aşağı çekiyor, demoralize oluyoruz. Bunu da kırmamız lazım. Futbolda her şey olabilir, önemli olan o golden sonra göstereceğimiz reaksiyon. Son iki haftadır bunu kendi aramızda konuşuyoruz. İdmanlardaki hırsımız, özellikle milli aradaki tempomuz hakikaten çok iyiydi, iyi çalıştık. Hocamızın dediklerini sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Onun bize verdiği pozitif enerjiyi Adana Demirspor maçındaki gibi aynı enerjiyle sahaya çıkıp son iki haftada üzdüğümüz taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz."

- "Sistemin, tekniğin, taktiğin çok önemli olduğunu düşünmüyorum"

Sadık Çiftpınar, 3'lü savunma oynamanın kendisi için hiçbir problem oluşturmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ben daha önce çok fazla 3'lü sistemde oynamamıştım. Erol Bulut döneminde de burada yine birkaç maç denedik ama sonra tekrar 4'lü savunmaya dönmüştük. Sezon başında Fenerbahçe'de olduğum süreçte Vitor Pereira ile kampta 10-12 gün sadece 3'lü savunda çalıştık. Orada az çok 3'lü savunmanın gerekliliklerini öğrendim. Buraya geldikten sonra da İrfan hocayla şimdi de Sumudica hocamla devam ediyoruz. Sumudica 3'lü sistemi şu an Türkiye'de en iyi yapan hocalardan bir tanesi. Benim açımdan bir problem yok, ben 4'lü savunma da oynarım, 3'lü savunda da önemli olan maçlarda takımın nasıl reaksiyon verdiği. Hep beraber kenetlenip omuz omuza verdikten sonra sahada sistemin, tekniğin, taktiğin özellikle bizim ligimizde çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Maç günü, duygular, hırs, istek, arzu çok önemli. Biz eğer bu ortamı oluşturduğumuz takdire bu ligin üstünde bir takım oluruz. İnşallah bunu da en yakın zamanda sahaya yansıtmak, tek hedefimiz."

