SGM’li çocuklar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet sunan Geyve Sosyal Gelişim Merkezi öğrencileri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Çocuk Kulüpleri tarafından hazırlanan ‘Çocukça’ isimli gazete minikler tarafından hazırlandı. Tasarımı ve içeriği tamamen çocuklara ait olan bu gazetede gündem, magazin, spor ve yemek köşeleri yer aldı. Tasarlanan bu gazete ile minik öğrenciler hem eğlendiler hem de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününe dikkat çektiler.

