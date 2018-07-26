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Shane Larkin, Anadolu Efes'te

BASKETBOL HABERLERİ  | 26.07.2018 09:06 | Son Güncelleme

Anadolu Efes, oyun kurucu Shane Larkin ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Shane Larkin, Anadolu Efes'te

BeIN SPORTS'un haberine göre; Anadolu Efes, oyun kurucu Shane Larkin ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

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Shane Larkin anadolu efes

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