Shane Larkin, Anadolu Efes'te

BeIN SPORTS'un haberine göre; Anadolu Efes, oyun kurucu Shane Larkin ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
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