Shane Larkin'den maç sonu açıklamalar

EuroBasket 2022’de ilk maçına çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Karadağ’a karşı yakın geçen maçta 72-68’lik skorla galip gelmeyi başardı. Maçın ardından Eurohoops’a konuşan Larkin, karşılaşmayı ve kendi performansını değerlendirdi.

Larkin’in açıklamaları şu şekilde:

“Basketbol, serilerden oluşan bir oyun. Yeni bir takımız, belli süreçlerden geçiyoruz ve zaman zaman zorlanıyoruz. Bir arada kaldıkça, savaştıkça ve mücadele ettikçe üstesinden gelmek için gereken yeteneğe sahibiz. İniş-çıkışlar olacak ancak pozitif kalmaya devam etmeliyiz. Zor bir maçtı, kazandık. Turnuvaya güzel başladık. İyi şeyler üzerine inşa etmeye devam etmeliyiz.

Savunmada Dünya Kupası Elemeleri maçlarına göre daha iyiydik. İlk yarıda hücum çok iyi gitmiyordu ancak bir süre sonra işleri çözmeye başladık. Her şey savunmada bitiyor. Maça iyi savunma yaparak başladığımızda çok daha iyi bir giriş yapıyoruz. Litvanya ve Sırbistan’a karşı maçın başında geriye düştük. Bu maçta ise maça iyi başladık ve skoru yakın tuttuk. Ritmimizi bulduğumuzda farkı biraz olsun açmayı başardık. İyi bir rakiple oynadık, geri gelmeyi başardılar ancak bir arada kaldık ve savaşarak kazanmayı başardık.

Takım arkadaşlarım benim için harika işler yapıyor. İyi paslar atıyorlar, güzel perdeler getiriyorlar ve alanı iyi açıyorlar. Ben de oyunumu oynuyorum.”

