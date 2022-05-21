Shane Larkin: ''Tarih yazdık''

Anadolu Efes'te Shane Larkin, THY EuroLeague finalindeki Real Madrid maçı sonrası konuştu.

"Kesinlikle daha iyiyiz, çok iyi hissediyorum. Bu artık tarih. Geçen sene de çok iyiydi ama taraftar yoktu. Aynı atmosfer yoktu. Şimdi bir arada, birlikte yapmak.. Böyle bir maçtan sonra takımımla gurur duyuyorum." açıklamasını yapan Larkin, "Bu maçın böyle az skorlu geçeceğine inanamazdım. Anadolu Efes finalde 58 sayı atmışsa normalde kazanmazdı. Real Madrid de harika bir hücum takımı. Hücumda zorluk yaşayabilirsiniz ama savunmalar şampiyonluk kazanır. Ufak tefek şeylerin tamamını çok iyi yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Maç için "Ribaundlara takım halinde girmeliydik, savaşmalıydık. Tüm maç boyunca savaştık. Böylece üst üste şampiyon olduk. Takımımla gurur duyuyorum." sözlerini kullanan yıldız isim, "Ergin Hoca bize güvendi. 4 yıldır bir aradayız biz. Maçta kontrolü elimize almamıza yardım etti. Biz hepimiz birbirimize güveniyoruz. Tarih yazdık." dedi.

Shane Larkin, son olarak, "Benim için Türkiye için oynamak harika bir duygu. Umarım Türkiye ile de daha fazlasını yapabilirim." diye konuştu

