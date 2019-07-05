Shaquielle McKissic, Beşiktaş Sompo Japan'da

2019-2020 sezonu öncesinde transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş Sompo Japan, ilk hamlesini yaptı. Siyah-beyazlılar, son olarak Gaziantep Basketbol'da forma giyen ABD'li basketbolcu Shaquielle McKissic ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, McKissic ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.
17 Ağustos 1990 ABD doğumlu olan Shaquille McKissic, forvet pozisyonunda görev almaktadır. 29 yaşındaki basketbolcu Türkiye'de daha önce Gaziantep Basketbol ve Uşak Sportif formalarını giydi. 2018-2019 sezonunda Gaziantep Basketbol'da forma giyen tecrübeli basketbolcu, 31 lig maçına çıktı ve 13.5 sayı, 3.2 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları ile mücadele etti.
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