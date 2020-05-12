Sharapova'nın görüntüleri gündem oldu

Tenis dünyasının efsane isimlerinden 32 yaşındaki Maria Sharapova kariyerini noktaladığını açıklamıştı. Kariyerinde 5 grand slam'i bulunan Rus raket, 2004 ve 2006'da Wimbledon, 2008'de Avustralya Açık, 2012 ve 2014'te Fransa Açık'ta şampiyonluğa ulaşmıştı.

"HOŞÇA KAL DİYORUM"

Sharapova ,"Bu konuda yeniyim o yüzden beni affedin. Tenis, hoşça kal diyorum. Tenis topunu ilk gördüğümde 4 yaşındaydım. Rusya'nın Soçi şehrinde. O kadar küçüktüm ki raketim benim iki katımdı neredeyse." dedi.

EVİNDEN PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLDU

Sharapova, tenisi bırakmasına rağmen spor yapmayı ihmal etmiyor. Koronavirüs nedeniyle çalışmalarını evde sürdüren yıldız isim, yaptığı hareketleri takipçileriyle paylaştı. Kısa süre içinde çok konuşulan bu video sosyal medyada gündem oldu.



