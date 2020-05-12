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Sharapova'nın görüntüleri gündem oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 12.05.2020 19:08 | Son Güncelleme

Tenisin efsane isimlerinden Maria Sharapova flaş bir kararla tenisi bıraktığını açıklamıştı. Sharapova, "Bu konuda yeniyim o yüzden beni affedin. Tenis, hoşça kal diyorum. Tenis topunu ilk gördüğümde 4 yaşındaydım. Rusya'nın Soçi şehrinde. O kadar küçüktüm ki raketim benim iki katımdı neredeyse." dedi. Ünlü yıldız evinden paylaştığı görüntülerle gündem oldu.

Sharapova'nın görüntüleri gündem oldu

Tenis dünyasının efsane isimlerinden 32 yaşındaki Maria Sharapova kariyerini noktaladığını açıklamıştı. Kariyerinde 5 grand slam'i bulunan Rus raket, 2004 ve 2006'da Wimbledon, 2008'de Avustralya Açık, 2012 ve 2014'te Fransa Açık'ta şampiyonluğa ulaşmıştı.

"HOŞÇA KAL DİYORUM"

Sharapova ,"Bu konuda yeniyim o yüzden beni affedin. Tenis, hoşça kal diyorum. Tenis topunu ilk gördüğümde 4 yaşındaydım. Rusya'nın Soçi şehrinde. O kadar küçüktüm ki raketim benim iki katımdı neredeyse." dedi.

EVİNDEN PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLDU

Sharapova, tenisi bırakmasına rağmen spor yapmayı ihmal etmiyor. Koronavirüs nedeniyle çalışmalarını evde sürdüren yıldız isim, yaptığı hareketleri takipçileriyle paylaştı. Kısa süre içinde çok konuşulan bu video sosyal medyada gündem oldu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

I think so ????????‍♀️ In full disclosure, I am not used to working out alone, without any guidance on the tiny form corrections or energy from trainers and athletes being in the same room. In the past 7 weeks I’ve formed a good little routine at home with @tracyandersonmethod’s weekend lives ( because there’s no excuse to be late or get distracted), a zoom live Ballet Beautiful class with gf’s ( love the long and lean muscle focus) and the ???? station of a Peloton ( I never thought I’d do interval training ever again ????????‍♀️????). Listen, I’d much rather eat all day buuuut let’s not forget our bodies need the extra discipline considering how active that pantry is atm ????Ankle weights are @bala How are you staying in shape?? #donutstop

Maria Sharapova (@mariasharapova)'in paylaştığı bir gönderi ()


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