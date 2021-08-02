Shericka Jackson, yarışı kazandığını sanıp öyle bir şey yaptı ki...

Tokyo 2020'de 200 metre yarışı güne damga vurdu. 100 metrede bronz madalya kazanan Jamaikalı atlet Shericka Jackson, 200 metre yarı finalinde yaptığı hata ile gündem oldu.

KAZANDIM SANDI, RAKİPLERİNE GEÇİLDİ

200 metre yarışında favoriler arasında gösterilen Shericka Jackson, umulduğu gibi yarışa çok iyi başladı. Son düzlüğe 2. olarak giren başarılı atlet rahatlığının bedelini ağır ödedi. Shericka Jackson, temposunu düşürdü ve rakipleri bunu fırsat bilip vites arttırınca geriye düştü.

Shericka Jackson, yaptığı bu hatanın bedelini dördüncü olup, final yarışına katılamayarak ödedi. Sosyal medyada ağır eleştirilere maruz kaldı.

"NEDEN BÖYLE RİSKLER ALIYORSUN?"

Eski İngiliz atlet Steve Cram yaptığı açıklamada, "Jackson neredeyse finale kalıyordu ama sonrasında ne oldu? Neden böyle riskler alıyorsunuz? İnsanların eleştirilerden bıktığını biliyorum ancak ona, koçu ve takım arkadaşları adına kızgınım. Son yaptığı hiç gereği olan bir şey değildi" dedi.



