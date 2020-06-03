Siber güvenlik vakaları iş deneyimlerine olumsuz katkıda bulunabiliyor

İSTANBUL (AA) - Kaspersky Amerika İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Alena Reva, şirketlerde yaşanan siber güvenlik vakalarından bahsederken genellikle para, müşteri güveni ve diğer kurumsal sonuçlar gibi konulara odaklanıldığını belirterek, "Çalışanların böyle vakalarda neler yaşadığı, dikkate almamız gereken başka bir konu." ifadelerini kullandı.

Kaspersky açıklamasına göre, şirket, "Kurumsal güvenlikle ve çalışanların özel hayatıyla ilgilenmek: Siber güvenlik şirketler ve çalışanları için neden hayati önem taşıyor?" başlıklı yaşanan sızıntıların çalışanlarda oluşturduğu rahatsızlığı ve kayıpları konu alan bir rapor yayımladı.

Raporda, Türkiye'de vaka müdahalesinden sorumlu çalışanların yüzde 24'ünün önemli kişisel buluşmaları kaçırdığı, yüzde 32'sinin fazla mesai yaptığı, yüzde 28'inin fazladan stres yaşadığı ve yüzde 23'ünün tatilini iptal etmek zorunda kaldığı belirlendi.

Veri sızıntısı riski her an sürerken, kurumların veri güvenliğini kontrol altında tutması ve vakaların çalışanlara ve özellikle Kovid-19 salgını sırasında şirketin itibarına olumsuz etki yapmasını önlemesi gerekiyor.