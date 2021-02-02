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Siber saldırıların yüzde 71'i KOBİ'leri hedef alıyor

02.02.2021 00:10 | Son Güncelleme:
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Siber saldırıların yüzde 71'i KOBİ'leri hedef alıyor

Siber saldırıların yüzde 71'inin KOBİ'leri hedef aldığı, bir saldırının ortalama 35 bin dolar zarara mal olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığının eğitim ve farkındalık programı SİBERAY, Twitter hesabından siber saldırılara ilişkin paylaşımda bulundu.

Siber saldırıların yüzde 71'inin KOBİ'leri hedef aldığı ve bir saldırının ortalama 35 bin dolar zarara yol açtığı kaydedilen paylaşımda, saldırılara karşı "Ağ güvenliğini sağlamak. Verileri yedeklemek. Erişimleri sınırlamak. Çalışanları bilinçlendirmek." gibi önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.

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