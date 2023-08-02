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Sıcak altında Hatay’da depremin yıktığı yollar asfaltlanıyor

02.08.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enkaz kent Hatay’da depremin hasar verdiği yollardaki asfalt çalışmaları bunaltıcı sıcaklara rağmen hız kesmeden devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın gerçekleştiği illerden Hatay’da normalleşme süreci devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri depremde hasar gören yolları hız kesmeden asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde güneşte 40 dereceleri aşan sıcaklarda işçiler büyük bir gayretler asfaltın sıcağıyla birlikte canla başla çalışıyor.

Sahada süren çalışmalarla ilgili bilgi veren inşaat mühendisi Kemal Tulukçu, ”Antakya’da Üçgedik ve Alazı mahallerindeki asfalt çalışmalarındayız. Toplamda 5.5 kilometrelik bir yol çalışmamız olacak. Depremin yıkım oluşturduğu yerlerdeki çalışmamız devam ediyor. Yıkım bittikten sonra imar planı belli olduktan sonra bütün her yerdeki çalışmalarımız devam edecek. Şuan için imar durumu belli olan ve yıkılmayacak yerleri yapıyoruz"dedi.

Depremden sonra şehir genelinde 26 kilometrelik bir çalışmanın tamamlandığına da değinen Tulukçu , şuanda devam edilen bölgeyi bitirdiklerinde 31 kilometrelik asfalt çalışması yapmış olacaklarını kaydetti.

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