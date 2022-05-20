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Sıcaklığın arttığı Iğdır'ın dağlarında meralar yeşillendi, ağaçlar çiçek açtı

20.05.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcaklığın arttığı Iğdır'ın dağlarında meralar yeşillendi, ağaçlar çiçek açtı

Havaların ısındığı Iğdır'ın dağlarındaki yaylalarda meralar yeşillendi, meyve ağaçları çiçek açtı.

Türkiye'nin en doğusundaki Iğdır'da adeta yaz ve ilkbahar birlikte yaşanıyor.

Kentin düşük rakımlı bölgelerinde hava sıcaklığı 30 derecenin üstüne çıkıp yazı anımsatırken yüksek kesimlerinde ise karlar erimeye devam ediyor.

Aras Dağları'nın 2 bin metre rakımı ve üstündeki yayla ile yerleşim yerlerinde havaların ısınmasıyla meralar yeşillendi.

İklimi nedeniyle birçok sebze ve meyve türünün de üretildiği kentin yüksek kesimlerindeki meyve ağaçları da çiçek açtı.

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