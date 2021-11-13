Sıcaklık artışlarının deniz kaplumbağaları üzerindeki etkileri Glasgow'da anlatıldı

İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı'nda konuşan Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska, iklim değişikliği nedeniyle gözlenen sıcaklık artışlarının deniz kaplumbağaları üzerindeki etkilerini anlattı.

DEKAMER'den yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Türkiye Pavilyonu'nda gerçekleşen panele İtalya'dan Dr. Paolo Casale, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve DEKAMER Koordinatörü Doğan Sözbilen, İngiltere Exeter Üniversitesinden Dr. Robin Snape ve Dr. Emily Duncan ile Swensea Üniversitesinden Dr. Nicole Esteban katıldı.

Prof. Dr. Kaska, açılış konuşmasında iklim değişikliği nedeniyle gözlenen sıcaklık artışlarının deniz kaplumbağaları üzerinde gözlenen ve gelecekte gerçekleşecek olumsuz etkilerinin altını çizerken artan deniz kirliliğine dikkati çekti.

Panelde Akdeniz'de ve dünyada deniz kaplumbağası popülasyonlarının durumu tartışıldıktan sonra kaplumbağaların göç yolları, denizdeki yaşam alanları ve bu alanlarda görülen tehditlere vurgu yapıldı.

Deniz kaplumbağalarının uydudan izleme ile göç yollarının belirlenmesi ve beslenme alanları üzerine konuşan Sözbilen ve Dr. Snape, Akdeniz'de öne çıkan özel alanların önemini vurgularken bu alanlarda avcılık, kirlilik ve deniz trafiği gibi tehditlerin artmasının geri döndürülmesi zor zararlar vereceğini belirtti.

Uydudan izleme çalışmalarının bilimsel bilgiyi artırmanın yanında kamuoyu farkındalığı üzerinde etkisinden de bahseden Sözbilen, iki yıldan uzun süredir izlenen "Tuba" isimli kaplumbağanın yaklaşık 15 bin kilometre yol kat ettiğini ve haritasının yaklaşık altı milyon izleme aldığını ifade etti.

Sözbilen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle son iki yılda izlenmeye başlanan 18 kaplumbağa ile ileride denizel alanlarda alınacak önlemler için önemli bilgiler toplandığını aktardı.

Denizel kirlilik ve iklim değişikliği konularında araştırmalar yapan Dr. Duncan ve Dr. Esteban, dünyadaki tüm bölgelerde deniz kaplumbağalarının plastik kirliliğinden etkilendiğini, ölü kaplumbağalarda yapılan çalışmalarda hemen her bölgede deniz kaplumbağalarının plastik yediğini ve ölümle sonuçlanabilen ciddi sağlık problemlerini beraberinde getirdiğini dile getirdi.

Konuşmaların son bölümünde sınırlar ötesi göçler gerçekleştiren deniz kaplumbağalarının korunması için ulusal çabaların yetersiz kalacağının, bu nedenle uluslararası iş birliklerinin önemli olduğunun altı çizildi.

