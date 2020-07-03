YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Sıcaktan bunalan sokak köpeği kendini sulama kanalına attı

Sıcaktan bunalan sokak köpeği kendini sulama kanalına attı

MANİSA HABERLERİ  | 03.07.2020 17:34 | Son Güncelleme

Aşırı sıcak havanın etkisinde olan Manisa’da sıcaktan bunalan bir sokak köpeği kendini DSİ’nin sulama kanalına atarak serinledi.

Aşırı sıcak havanın etkisinde olan Manisa’da sıcaktan bunalan bir sokak köpeği kendini DSİ’nin sulama kanalına atarak serinledi. Dakikalarca su içinde oynayan köpek daha sonra kanaldan çıkarak gözden kayboldu.
Manisa’da sıcak hava etkisini artırarak göstermeye devam ediyor. Sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu Manisa’da aşırı sıcaklar tüm canlıları olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar mecbur kalmadıkça sokağa çıkmazken, çıkmak zorunda kalanlar ise ağaç gölgelerinde, parklarda serinlemeye çalışıyor. Şehzadeler ilçesindeki bir sokak köpeği de bunaltan sıcaktan kaçışı DSİ’ye ait sulama kanalında buldu. Dakikalarca kanalda kalan ve suyla oynayarak serinleyen köpek daha sonra kanaldan çıkıp gözden kayboldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması

Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması

Yeni Malatyaspor, "Maço Baba" ve Fatma ninenin burnunda tütüyor

Yeni Malatyaspor, "Maço Baba" ve Fatma ninenin burnunda tütüyor

Sol bekte Emre oynayacak

Sol bekte Emre oynayacak

Sol bekte Emre oynayacak

Sol bekte Emre oynayacak

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Manisa Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
03:54
Sabah
05:44
Öğle
13:20
İkindi
17:14
Akşam
20:46
Yatsı
22:27

Manisa Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Gülen Eczanesi
Merkez
Kasapoğlu Eczanesi
Merkez
Saygı Eczanesi
Merkez
Aykut Eczanesi
Turgutlu
Gezer Eczanesi
Turgutlu
Evim Eczanesi
Akhisar
Yeliz Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Salihli Mhp İlçe Başkanı Sakarya, Avukatlar Günü’nü Kutladı

Salihli Mhp İlçe Başkanı Sakarya, Avukatlar Günü’nü Kutladı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.