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Sıcaktan ölmek üzere olan kerkenezi polis hayata döndürdü

08.08.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de aşırı sıcaktan dolayı bitkin düşen ve ölmek üzere olan kerkenez, polislerin müdahalesiyle hayata döndü.

Kuşu suyla serinleten ve vitaminli su veren polisler, kuşun yeniden uçmasını sağladı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Buluklu Mahallesi’nde devriye gezdiği esnada sıcaktan bitap düşmüş bir kerkenez kuşunu baygın şekilde gördü. Bunun üzerine kuşa müdahale etmek için duran ekipler, önce suyla kuşu serinletti. Biraz kendine gelen kuşa vitaminli su veren ekipler, kerkenezi uçabilecek duruma getirdi. Kuşu hastalık ve yaralanma yönünden de kontrol eden ekipler, herhangi bir sıkıntının olmadığını görünce kuşun tamamen kendine gelmesini bekledi.
Bir süre sonra uçabilecek duruma gelen kerkenez doğaya salındı.

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