Sıcaktan ölmek üzere olan kerkenezi polis hayata döndürdü

Kuşu suyla serinleten ve vitaminli su veren polisler, kuşun yeniden uçmasını sağladı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Buluklu Mahallesi’nde devriye gezdiği esnada sıcaktan bitap düşmüş bir kerkenez kuşunu baygın şekilde gördü. Bunun üzerine kuşa müdahale etmek için duran ekipler, önce suyla kuşu serinletti. Biraz kendine gelen kuşa vitaminli su veren ekipler, kerkenezi uçabilecek duruma getirdi. Kuşu hastalık ve yaralanma yönünden de kontrol eden ekipler, herhangi bir sıkıntının olmadığını görünce kuşun tamamen kendine gelmesini bekledi.

Bir süre sonra uçabilecek duruma gelen kerkenez doğaya salındı.

