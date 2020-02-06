YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Şiddetli rüzgar direk ve ağaları devirdi

Şiddetli rüzgar direk ve ağaları devirdi

KONYA HABERLERİ  | 06.02.2020 13:31 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle beton aydınlatma direği ile bir ağaç devrildi.Ereğli ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar hastane yolu üzerinde refüjde bulunan beton aydınlatma direğini yol ortasına devirdi.

Konya’nın Ereğli ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle beton aydınlatma direği ile bir ağaç devrildi.
Ereğli ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar hastane yolu üzerinde refüjde bulunan beton aydınlatma direğini yol ortasına devirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alarak caddeyi bir süre trafik akışına kapattı. Elektrik arıza ekiplerinin çalışması sonucu caddeye devrilen direğin kaldırılması sonrası kapatılan cadde tekrar trafiğe açıldı. Diğer taraftan Aydınlar Mahallesi Mezarlığında bulunan Selvi ağacı ilçede etkili olan rüzgar sonrası kökünden sökülerek kırıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Ereğli Belediyesi ekipleri ağacın yıldığı yoldan kaldırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yoksul vatandaşın barındığı konteyner yandı

Yoksul vatandaşın barındığı konteyner yandı

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 9 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 9 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Şiddetli esen rüzgar, okulun dış kaplama malzemelerini yerinden söktü

Şiddetli esen rüzgar, okulun dış kaplama malzemelerini yerinden söktü

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Akay: "Derbide kazanan Adana olsun"

Akay: "Derbide kazanan Adana olsun"

Konya Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:21
Sabah
07:44
Öğle
13:09
İkindi
15:59
Akşam
18:25
Yatsı
19:42

Konya Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Larende Eczanesi
Karatay
Altındağ Eczanesi
Selcuklu
Candan Eczanesi
Selcuklu
Karabulut Eczanesi
Selcuklu
Mekan-I Şifa Eczanesi
Selcuklu
Parlakkaya Eczanesi
Selcuklu
Bayrak Eczanesi
Meram
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Konya’da müstakil ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Konya’da müstakil ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Yolcu koltuğuna gizlenen tabancalar ele geçirildi

Yolcu koltuğuna gizlenen tabancalar ele geçirildi

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.