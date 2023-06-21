YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Side Antik Kenti’nde eylem yaptılar, ambulansa bile yol vermediler

Side Antik Kenti’nde eylem yaptılar, ambulansa bile yol vermediler

21.06.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan iş yerlerinde tezgahtarlık yapan çalışanlar, Side Antik Kent’e motosikletle girişin yasak olması sebebiyle eylem yaptı.

Müze önünde yolu trafiğe kapatan tezgahtarlar ve diğer çalışanlar, bu uygulamaya son verilmesini, aksi takdirde eylemlerini sürdüreceklerini söyledi. 112’ye gelen ihbar üzerine Side Antik Kent içerisine hasta almak için gelen ambulans, yolun kapalı olması nedeniyle hastayı almadan dönmek zorunda kaldı. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Tunç’un gelerek eylemcilerle konuşmasının ardından eylem son buldu ve 1 saati aşkın süre bekleyen araçlar yoluna devam etti.

AMBULANSIN GEÇİŞİNE BİLE İZİN VERMEDİLER

Side Antik Kent Zabıta noktasından motosikletlerin içeriye alınmaması nedeniyle mağdur olduklarını belirten büyük bölümünü Side’de bulunan iş yerlerinde tezgahtar olarak çalışanların oluşturduğu vatandaşlar, bu durumu protesto etmek amacıyla Side Müzesi önünde yolu kapatarak eylem yaptı. Eylem nedeniyle Side’ye girecek araçlar giremezken, Side’den çıkmak isteyen araçlar da dışarıya çıkamadı. Side Antik Kent’in 1 ve 2. girişi arasında tam anlamıyla araç kargaşası yaşanırken, eylemciler, 112 ihbar hattına gelen ihbar üzerine Side Antik Kenti içerisinden hasta almak için gelen ambulansın geçmesine bile izin vermedi.
Çalışma saatlerinin belli olmadığını, gece çok geç gittikleri için çocuklarını bile göremediklerini belirten tezgahtarlar, “Bizim için öğle saatlerinde verilen 2 saatlik izin kurtuluş oluyor. Bu 2 saatlik sürede evimize gidip yemek yiyerek, terlediğimiz için duş alarak, çocuklarımızı ve ailemizi görüyoruz. Bunu da ancak motosikletle sağlayabiliyoruz. Birinci kapıdan itibaren motosikletlerin içeriye girişi yasaklandığı için çok zor durumdayız. Motosikletler için 2. girişteki boş alanda eskiden olduğu gibi bir park oluşturulmalıdır. Biz Side Antik Kenti içerisine girelim istemiyoruz. Kapıda bırakalım, işimiz bittiğinde de binip gidelim. Bize motosikletinizi dış kapıya bırakın, buradan ya yürüyerek ya da traktöre binerek gidin diyorlar. Traktör 10 TL, her gidip gelmemiz 20 TL. Resmen haraç kesiyorlar. Biz bunu nasıl karşılayalım. Bizim motosikletlerimizi içeriye almamak için konulan barikat yüzünden bebek arabalı veya engelli arabalı gelen turistler de içeri giremiyor. Bizim yüzümüzden turistleri de mağdur ediyorlar. Bize kolaylık sağlaması gerekenler maalesef bize zorluk çıkarıyor. İdareci, herkesi dinleyen, ortak karar alan kişidir. Öğleyin duş almaya gidiyoruz, motosikleti bırakıp iş yerine kadar güneşin altında yürüdüğümüzde terden ölüyoruz. Bu nasıl zihniyettir. Acilen bu işe çözüm bulunmalıdır” diye konuştular.

JANDARMA İLÇE KOMUTANIYLA KONUŞUP YOLU AÇTILAR

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Tunç’un gelerek eylemcilerle konuşması ve onları ikna etmesinin ardından eylem son buldu ve 1 saati aşkın süre bekleyen araçlar yoluna devam etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manavgat Irmağı’nda sürüklenen kadın cesedi ekipleri harekete geçirdiManavgat Irmağı’nda sürüklenen kadın cesedi ekipleri harekete geçirdi
Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısıTekirdağ ve Çanakkale çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
İzmir'de bir kişi silahla öldürüldüİzmir'de bir kişi silahla öldürüldü
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 21 Haziran Çarşamba

İmsak
03:46
Sabah
05:31
Öğle
13:04
İkindi
16:55
Akşam
20:27
Yatsı
22:04

Antalya Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Çarşamba

Burcu alan eczanesi
Kepez
Ova eczanesi
Kas
Alanya eczanesi
Alanya
Tuğba eczanesi
Alanya
Uğur eczanesi
Alanya
Nur eczanesi
Alanya
Nil eczanesi
Muratpasa
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hastanenin içinde gazlı bez unuttuğunu söyledi! “Tuvaletimi yaparken...”

Hastanenin içinde gazlı bez unuttuğunu söyledi! “Tuvaletimi yaparken...”

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Hapishanede isyan çıktı: 41 ölü, onlarca yaralı

Hapishanede isyan çıktı: 41 ölü, onlarca yaralı

İğrenç olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı

İğrenç olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.