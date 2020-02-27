Sigara ani bebek ölümü sebebi

Bebeğini emziren sigara tiryakisi annelere uyarılarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Seydi Battal Gölgeli, “Ani bebek ölümü sendromu’ olarak adlandırılan durum, sigara kullanan annelerin çocuklarında daha sık görülür” dedi.

Sigara kullanımı bebek üzerinde sadece gebelik döneminde değil, emzirme sürecinde de ‘hayati risk’ oluşturan yan etkileri bulunuyor. Sigaranın bebeğe zararlarının iki yoldan ortaya çıkacağını belirten Medical Park Gebze Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Seydi Battal Gölgeli anneleri uyardı. Sigara kullanan annelerin bebekleri üzerinde iki etkisi olduğuna değinen Gölgeli, “Birincisi siz sigara içerken bebeğinizle aynı ortamı paylaşmazsanız, onu hava yoluyla etkileme tehlikesinden korumuş olursunuz. Bebeği etkileyen ikinci ama çok daha önemli sebebin ise sütten bebeğe geçen yüksek miktardaki zehirli ve zararlı kimyasal maddelerdir” dedi.

Sigara bitmeden zehri anne sütüne karışıyor

Nikotinin anne kanından anne sütüne doğrudan geçtiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Seydi Battal Gölgeli, “Bu geçiş o kadar hızlıdır ki, bir anne daha sigarasını bitirmeden nikotin anne sütüne geçmiş olur. Ayrıca bir bebeğin yanında sigara içilmesi halinde bebek nikotine doğrudan maruz kalır. Araştırmalara göre sigara dumanında yaklaşık 4 bin kimyasal bileşik vardır ve bunlardan en az 60’ı kanser yapar. Emziren annenin sigara içmesi bebeği için çok zararlı ve hatta tehlikelidir. Başta nikotin olmak üzere anne sütüyle bebeğe geçen kimyasal maddeler bebekte huzursuzluk, uykusuzluk, çarpıntı, büyüme yavaşlaması yapabilir. Ayrıca bu durumdaki çocukların astıma yakalanma tehlikesi, sigara kullanmayan annelerin çocuklarına göre çok daha yüksektir” diye konuştu.

“Zatürre, bronşit ve krup daha sık görülüyor

Sigara tüketen annelerin bebeklerinde görülebilecek zararlardan bahsenden Dr. Öğr. Gölgeli, “Nikotin sütün tadını bozar, bu da bebeğin iştahını baskılar, bebeğin hırçınlaşmasına, meme emmeyi reddetmesine, aşırı ağlamaya, karın kramplarına ve hatta ishale bile yol açar. Eğer anne aşırı sigara tüketiyorsa, anne sütüne geçen nikotin, bebekte bulantı ve kusmaya yol açar. Nikotin bebeğin uyku düzenini bozabilir çünkü nikotin uyarıcıdır. Nikotin bebeğin akciğerlerinin normal gelişmesini bozar. Emziren annelerin vücudunda ‘prolaktin’ adında bir hormon salgılanır. Nikotin, bu hormonun salgılanmasını bozarak annenin sütünün azalmasına yol açar. Sigara kullanan annelerin sütü, sigara kullanmayan annelere göre daha erken kesilir. Sigara dumanına maruz kalan bebeklerde zatürre, kulak iltihapları, astım, bronşit, sinüzit, göz tahrişleri ve krup hastalığı daha sık görülür. Halk dilinde ’beşik ölümü’ diye adlandırılan bir ölüm çeşidi vardır. Tıp dilinde ‘ani bebek ölümü sendromu’ olarak adlandırılan bu durum, sigara kullanan annelerin çocuklarında daha sık görülür. Sağlıklı olan bir bebek görünen hiçbir neden yokken yatağında ölü bulunur. Bebeğini emziren sigara tiryakisi annelerin bebekleri ne yazık ki böyle bir tehlikeyle her an karşı karşıyadır” şeklinde konuştu.

“Anne sütünün yeri hiçbir gıdayla doldurulamaz

Son olarak bebeklerin 1.5-2 yaşına kadar emzirilmesinin çok gerekli olduğuna işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Seydi Battal Gölgeli şöyle konuştu: “Anne sütünün yerinin hiçbir gıdayla doldurulamaz. Emziren bir annenin bebeğinin karşı karşıya olduğu korkunç tehlikeler nedeniyle sigara tiryakisi bir anne görünce o kadar üzülüyorum ki, bazen gözlerimin dolmasına engel olamıyorum. Hiç olmazsa, bebekleriniz 12 aylık oluncaya kadar onları kendi hakları olan ve sizin sadece aracısı ve sunucusu olduğunuz anne sütünden mahrum etmeyin ama sigara kullanarak zararlı hale getirdiğiniz sütünüzle de kendini savunmaktan aciz, o masum yavruları zehirlemeyin. Unutmamak gerekir ki, hiçbir mama anne sütü kadar faydalı değildir ama hiçbir mama da sigaralı anne sütü kadar zararlı değildir.”

