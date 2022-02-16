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Sigorta sektöründeki teknolojik çözümler ödüllendirilecek

16.02.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Insurtech Hub Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Acer: - "Organizasyon sayesinde sigorta sektöründeki sorunlara çözümler geliştirilecek. Bu farkındalıkla birlikte hem çözüm önerileri hem de bu girişimlere yönelik destekler artacak"

İSTANBUL (AA) - Sigorta sektöründeki teknolojik girişimlere destek olmayı amaçlayan Insurtech Ödülleri'ne başvurular, 18 Şubat'ta sona erecek.

Insurtech Hub'dan yapılan açıklamaya göre, Yıldız Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren ve sigorta sektöründe teknoloji üretenler ile teknolojiye ihtiyaç duyanları bir araya getiren Insurtech Hub, sektöründeki teknolojik çözüm üretenleri desteklemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Yıldız Teknopark desteğiyle düzenlenen ve başvuruların çevrim içi alınabildiği Insurtech Ödülleri'ne başvuru süresinin bitmesine 2 gün kaldı.

Sigorta sektöründe dijital dönüşümü hedefleyen ve alanında Türkiye'de ilk olan organizasyona, sigorta sektöründeki tüm şirketler, acenteler, brokerler, bankalar, eksperler ve dijital dönüşüm sağlayan şirketler insurtech.org sitesinden başvuru yapabiliyor.

Sektörünün önde gelen isimlerinden oluşan jüri tarafından gelen tüm başvurular yapay zeka, blockchain, robotik süreç otomasyonları, nesnelerin interneti alanlarında değerlendirilecek. "En Insurtech Sigorta Şirketi", "En Insurtech Banka", "En Insurtech Acente/Broker" gibi alanlarda ödüller verilecek.

Ödül almaya hak kazanan inovatif ve güncel fikirler, teknolojiler, ürün ve projeler 3-5 Mart'ta Antalya'da gerçekleştirilecek Uluslararası Sigortacılık Fuarı ve Kongresi'nde açıklanacak.

- "Sigortacılığa değer katacak çözümler ödüllendirilecek"

Insurtech Hub Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Acer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sektörde teknoloji kullanımının her geçen gün arttığını belirterek, sigortacılığa değer katacak girişimleri ödüllendireceklerini bildirdi.

Acer, özellikle hasar tespitinde gelecekte yüksek teknolojilerin kullanılmasının beklendiğini aktararak, "Ancak henüz istenilen seviyeye ulaşılamadığı için bu senenin başvurularında beklentimiz basit seviyede teknoloji kullanımı olacak. Teknolojiyi, inovasyonu en çok kullanan sigorta şirketlerini tespit etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bu organizasyon sayesinde sigorta sektöründeki sorunlara çözümler geliştirileceğini bildiren Acer, "Bu farkındalıkla birlikte hem çözüm önerileri hem de bu girişimlere yönelik destekler artacak." değerlendirmesinde bulundu.

InsurTech Hub Program Lideri Ebru Sakine Şevli ise sigorta sektörü ile start-up'ların iç içe olması halinde sektörün çok ileriye gidebileceğini belirterek, organizasyonun da buna katkı sunacağını kaydetti.

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