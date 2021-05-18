Sigorta ve emeklilik ürünleri Yapı Kredi Mobil'de erişime sunuldu

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Mobil kullanıcıları, DASK Sigortası, KASKO Sigortası, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, bireysel emeklilik, Dijital Koruma Sigortası ürünlerine 7/24 diledikleri yerden, diledikleri zamanda ulaşabiliyor. Yapı Kredi açıklamasına göre, finansal ihtiyaçlara uzaktan erişimin büyük önem taşıdığı bu dönemde Yapı Kredi, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya ve "bankacılığın sınırlarını" kaldırmaya devam ediyor. Yapı Kredi Mobil üzerinden verilen hizmetleri genişletmeye devam eden Banka, dijital kanallar üzerinden verdiği sigorta hizmetlerinin çeşitliliğini de artırıyor. Yapı Kredi Mobil ile kullanıcılar, DASK Sigortası, KASKO Sigortası, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, bireysel emeklilik, Dijital Koruma Sigortası ürünlerine 7/24 diledikleri yerden, diledikleri zamanda ulaşabiliyor. - "Sigorta ve emeklilik işlemlerine dijital kanallardan ulaşma talebi daha da arttı" Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, dijital kanalları sürekli geliştirmeye odaklanarak sunulan sigorta hizmetlerinin çeşitliliğini artırmaya öncelik verdiklerini bildirdi.

Ülgen, "Bankaların birer finansal market olarak konumlanmaları, tüm finansal ihtiyaçların yanı sıra sigorta ihtiyaçları için de çözümler sunmalarını gerektiriyor. Sigorta ürünleri de bu açıdan bankacılığı tamamlayıcı bir özellik taşıyor. Yapı Kredi olarak, bu hizmetlerimizi yeni teknolojilerin sağladığı kolaylıklarla birleştirerek müşteri memnuniyetimizi en üst seviyeye çıkarıyoruz. Müşterilerimizin tüm finansal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sigorta ve emeklilik ürünlerinin geniş ürün yelpazesiyle tüm kanallarımızda yer almasına önem veriyoruz. İçinde bulunduğumuz süreçte de müşterilerimizin sigorta ve emeklilik işlemlerine dijital kanallardan ulaşma talebi daha da arttı. Biz de Yapı Kredi olarak müşterilerimizi, dijital kanallarımız aracılığıyla özel avantajlar ve yeni fonksiyonlarla sigorta ve emeklilik ürünleriyle buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı. 2020 yılı ortasında Yapı Kredi dijital kanallarından sunulmaya başlayan DASK Sigortası ile kısa sürede 30 bine yakın müşteriye ulaştıklarını bildiren Ülgen, şunları kaydetti: