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Siirt Valisi Atik için veda programı düzenlendi

SİİRT HABERLERİ  | 13.06.2020 16:09 | Son Güncelleme

Siirt Valisi Atik için veda programı düzenlendi

SİİRT (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Denizli Valiliğine atanan Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, ilçe belediye başkanları ve muhtarlarla vedalaştı.

Vali Atik, Siirt Polisevi'nde düzenlenen veda programında, Denizli ile Siirt arasında kardeşlik ve gönül köprülerinin kurulacağını belirtti.

Mahalle ve köy muhtarlarının önemli bir kamu hizmeti yürüttüğünü ifade eden Atik, şöyle konuştu:

"Devlette devamlılık esastır. Bizler sizler için varız. Hep birlikte güzel hizmetler gerçekleştirdik. Yapamadığımız hizmetler de olmuştur, en önemlisi birlik ve beraberlik içinde vatandaşlarımıza hizmet sunmak. Ben hakkımı sizlere helal ediyorum, sizlerden de helallik istiyorum."

Daha sonra Atik, ilçe belediye başkanları ve muhtarlarla vedalaştı.

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