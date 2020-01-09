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  4. Siirt’te 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Siirt’te 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

SİİRT HABERLERİ  | 09.01.2020 11:02 | Son Güncelleme

Siirt’te hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan V.C.’nin yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi.

Siirt’te hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan V.C.’nin yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Baykan ilçesi Veyselkarani beldesinde ikamet eden ve birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranmakta olan V.C. isimli şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştır. V.C., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

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İmsak
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Sabah
07:21
Öğle
12:24
İkindi
14:55
Akşam
17:17
Yatsı
18:38

Siirt Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Cezlan Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
Huzur Eczanesi
Kurtalan
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