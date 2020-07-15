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Siirt’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

SİİRT HABERLERİ  | 15.07.2020 16:58 | Son Güncelleme

Siirt’te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeni ile etkinlik düzenlendi.Siirt’te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, şehitler için Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunması ve şehitlerin mezarına karanfil bırakılması ile başladı.

Siirt’te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeni ile etkinlik düzenlendi.
Siirt’te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, şehitler için Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunması ve şehitlerin mezarına karanfil bırakılması ile başladı. Garnizon Komutanlığı şehitliğinde düzenlen etkinlikte şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Şehitler için okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Vahap Kapıcı tarafından 15 Temmuz şehitleri için dua okudu. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ile beraberindeki protokol üyeleri şehitlerin mezarına karanfil bırakarak dua etti. Vali Hacıbektaşoğlu, şehitlik anı defterini imzalamasıyla buradaki tören sona erdi.
Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ile vatandaşlar katıldı.

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Siirt Namaz Vakitleri 15 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:12
Sabah
04:55
Öğle
12:23
İkindi
16:15
Akşam
19:42
Yatsı
21:18

Siirt Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Barış Eczanesi
Merkez
Çınar Eczanesi
Merkez
Siirt Eczanesi
Merkez
Şehir Eczanesi
Merkez
Oktay Eczanesi
Kurtalan
Sağlık Eczanesi
Pervari
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