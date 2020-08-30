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Siirt’te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

SİİRT HABERLERİ  | 30.08.2020 12:28 | Son Güncelleme

Siirt’te 30 Ağustos Zafer Bayramının 98’inci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.İlk tören Cumhuriyet Caddesinde yapıldı.

Siirt’te 30 Ağustos Zafer Bayramının 98’inci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
İlk tören Cumhuriyet Caddesinde yapıldı. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu valilik çelengini anıta sundu. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla buradaki tören sona erdi. Garnizon Komutanlığındaki şehitlikte düzenlenen törende Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler daha sonra şehitliğe karanfil bıraktı.
Törene Vali ve Belediye Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Emre Dertli, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Siirt Barosu Başkanı Nizam Dilek, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, kamu kurum ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

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İkindi
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Akşam
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Siirt Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Çalapkulu Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Kurtalan
Yenişifa Eczanesi
Pervari
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