YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt'te balık avladığı derede akıntıya kapılan kişi kayboldu

Siirt'te balık avladığı derede akıntıya kapılan kişi kayboldu

SİİRT HABERLERİ  | 31.05.2020 22:45 | Son Güncelleme

Siirt'te balık avladığı derede akıntıya kapılan kişi kayboldu

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde, balık avladığı derede akıntıya kapılan kişi kayboldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gündoğdu köyü yakınlarındaki Bitlis Deresi'nde, 3 arkadaşı ile balık avlayan Ahmet Demirel (28), dengesini yitirerek düştüğü derede akıntıya kapıldı.

Demirel'in dereye düştüğünü gören üç arkadaşı da onu kurtarmak için girdikleri derede akıntıya kapıldı.

Akıntıya kapılan Demirel gözden kaybolurken, dere içerisindeki kayalıklara tırmanarak boğulmaktan kurtulan arkadaşları burada mahsur kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve UMKE ekipleri, deredeki kayalıklarda mahsur kalan 3 kişiyi botla kurtardı.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen Demirel'i arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladıKoronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı
Film izler gibi intihar girişimini seyrettilerFilm izler gibi intihar girişimini seyrettiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İzol: "Zalim Amerika’yı mazlumların ahı yakacak"

İzol: "Zalim Amerika’yı mazlumların ahı yakacak"

Büyükşehir’den Didim’e sıcak asfalt

Büyükşehir’den Didim’e sıcak asfalt

Milletvekili Tutdere, korona vakalarında artış olduğunu söyledi

Milletvekili Tutdere, korona vakalarında artış olduğunu söyledi

İYi Parti’de istifa

İYi Parti’de istifa

Sarısu Kadınlar plajı , Tünektepe Teleferik 15 Haziran’da açılacak

Sarısu Kadınlar plajı , Tünektepe Teleferik 15 Haziran’da açılacak

Siirt Namaz Vakitleri 31 Mayıs Pazar

İmsak
03:00
Sabah
04:45
Öğle
12:15
İkindi
16:07
Akşam
19:35
Yatsı
21:12

Siirt Nöbetçi Eczaneler31 Mayıs Pazar

Engin Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
Yeşil Eczanesi
Merkez
Oktay Eczanesi
Kurtalan
Yeni Şifa Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

HDP'li Siirt, Baykan ve Kurtalan belediye başkanlarının gözaltına alınması

HDP'li Siirt, Baykan ve Kurtalan belediye başkanlarının gözaltına alınması

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Siirt'te bir köy ve mezra karantinaya alındı

Siirt'te bir köy ve mezra karantinaya alındı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.