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Siirt'te "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" düzenlendi

16.03.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Osman Hacıbektaşoğlu: - "Şehitlerin geride bıraktığı emanetlere sahip çıkacağız"

SİİRT (AA) - Siirt'te 16 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonundu düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlerin öz geçmişi okundu.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, törende yaptığı konuşmada, şehitlerin bağımsızlığın ve bütünlüğün ölümsüzleşen abideleri olduğunu söyledi.

Şehitlerin geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkacaklarını dile getiren Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Sizler, milli birlik ve beraberliğimize, kardeşçe yaşama irademize kasteden bölücü şer odaklarına karşı kahramanca mücadele veren şehitlerimizin yakınları ve malul gazilerimiz olarak bu övünç madalyalarına Sayın Cumhurbaşkanımız ve onun nezdinde Türk milleti tarafından layık görülen kişilersiniz. Bugün vatan ve milletimiz için canlarını ortaya koyan değerli insanların, onların ailelerinin ve hepimizin gurur günüdür."

Hacıbektaşoğlu, şehitlik, gazilik veya malul gaziliğin Türk milleti için daima büyük bir onur, aynı zamanda herkese nasip olmayan kutlu bir makam olduğunu belirtti.

Vali Hacıbektaşoğlu, törende şehit Refik Kamel, Adil Kamel, Abdurrazak Kaçhan, Mehmet Kaplan, Şevket Babat, Reşit Koçak, Seyfettin Başkurt, Sıddık Ertan, Nevzat Gökçe, Mehmet Oktay, Mehmet Eren, Abdullah Yüztaş, Şakir Çarboğa, Evren Kundaracıoğlu, Mehmet Emin Akyıldız ve Abdurrahman Dündar'ın ailesine madalya ve beratlarını takdim etti.

Törene, Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ferat Vural, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

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