Siirt'te elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Güleçler köyünde arkadaşlarıyla oynayan Yusuf Ural, elektrik direğine çıkması sonucu akıma kapıldı.

Direkten düşen ve vücudunda yanıklar oluşan Ural'ın yakınları yetkililerden yardım istedi.

112 Acil Servis ekiplerinin sevk edildiği köyde, ilk müdahalesi yapılan Ural, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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