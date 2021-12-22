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Siirt'te hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

22.12.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

Ekipler, "kasten adam öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş'yi Kooperatif Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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