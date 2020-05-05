YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt’te jandarma ekipleri, sürücü ve yayaları bilgilendirmeye devam ediyor

Siirt’te jandarma ekipleri, sürücü ve yayaları bilgilendirmeye devam ediyor

SİİRT HABERLERİ  | 05.05.2020 17:08 | Son Güncelleme

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayolları Trafik Haftası kapsamında trafik kazalarının azaltılması ulaşımın güvenli bir şekilde yapılması için denetimlere devam ediyor.İçişleri Bakanlığınca yürütülmekte olan “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” ve “Trafikte Her Yıl Daha İyiye” projeleri kapsamında Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarının azaltılması, trafik denetimlerinin artırılması, ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılması konularında, trafik denetimlerinde bulunarak, sürücülerin ve yayların bilgilendirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.Jandarma ekiplerince, sürücülerin ve yayaların bilgilendirme çalışmaları aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Siirt’te jandarma ekipleri, sürücü ve yayaları bilgilendirmeye devam ediyor

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayolları Trafik Haftası kapsamında trafik kazalarının azaltılması ulaşımın güvenli bir şekilde yapılması için denetimlere devam ediyor.
İçişleri Bakanlığınca yürütülmekte olan “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” ve “Trafikte Her Yıl Daha İyiye” projeleri kapsamında Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarının azaltılması, trafik denetimlerinin artırılması, ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılması konularında, trafik denetimlerinde bulunarak, sürücülerin ve yayların bilgilendirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Jandarma ekiplerince, sürücülerin ve yayaların bilgilendirme çalışmaları aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Siirt’te jandarma ekipleri, sürücü ve yayaları bilgilendirmeye devam ediyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı
CHP'li başkana saldırı!CHP'li başkana saldırı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat Köprüsü’nde buluşuyor

Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat Köprüsü’nde buluşuyor

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Konyaaltı’nda sokak ve kaldırımlar temizleniyor

Konyaaltı’nda sokak ve kaldırımlar temizleniyor

Gölbaşı’nı lavanta kokuları saracak

Gölbaşı’nı lavanta kokuları saracak

Rumkale turizme kazandırılıyor

Rumkale turizme kazandırılıyor

Domateste “Kara Şimşek” hastalığına dikkat

Domateste “Kara Şimşek” hastalığına dikkat

Siirt Namaz Vakitleri 5 Mayıs Salı

İmsak
03:31
Sabah
05:05
Öğle
12:14
İkindi
16:02
Akşam
19:13
Yatsı
20:41

Siirt Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Bilek Eczanesi
Merkez
Efe Eczanesi
Merkez
Oktay Eczanesi
Kurtalan
Yeni Şifa Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Siirt’te 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Siirt’te 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.