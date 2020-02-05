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Siirt’te küçükbaş hayvan hırsızları tutuklandı

SİİRT HABERLERİ  | 05.02.2020 11:12 | Son Güncelleme

Siirt’in Şirvan ilçesinde bir ahırdan küçükbaş hayvan çalan 4 zanlı tutuklandı.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) Şirvan ilçesine bağlı Kapılı köyünde bir ahırdan 5 küçükbaş hayvan çalınmasına istinaden operasyon başlattığı belirtildi.

Siirt’in Şirvan ilçesinde bir ahırdan küçükbaş hayvan çalan 4 zanlı tutuklandı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) Şirvan ilçesine bağlı Kapılı köyünde bir ahırdan 5 küçükbaş hayvan çalınmasına istinaden operasyon başlattığı belirtildi. Açıklamada, "N.P. isimli şahsın ahırından 5 küçükbaş hayvan çalınması olayı ile ilgili olarak il genelinde çok sayıda hayvan hırsızlığı olayına karışmış olan ve küçükbaş hayvan hırsızlık olayının failleri olduğu tespit edilen İ.C., F.C., S.C., S.T. ve M.S. isimli şahıslar yakalanarak Şirvan Cumhuriyet Başsavcısının talimatı ile gözaltına alınmıştır. İ.C., F.C., S.C., S.T. çıkartıldıkları Şirvan Asliye Ceza Mahkemesince tutuklanarak Siirt Kapalı Cezaevine teslim edilmiş, M.S. isimli şahıs ifadesi alınmasını müteakip serbest bırakılmıştır" denildi.

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Şifa Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Kurtalan
Yeni Şifa Eczanesi
Pervari
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