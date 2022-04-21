Siirt'te otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Şaban Akar idaresindeki 72 AY 154 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan kara yolu Üçyol mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Fahriye ve Hivda Akar yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Fahriye Akar'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.



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