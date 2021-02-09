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Siirt’te özel sektörde işe alımlar arttı

09.02.2021 15:06 | Son Güncelleme:
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Siirt İŞKUR İl Müdürü Ömer Aslan, geçen yıl 2 bin 974 kişinin özel sektörde işe yerleştirildiğini söyledi.Geçen yılki çalışmalara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Siirt İŞKUR İl Müdürü Aslan, işsiz, genç, kadın ve engellilerin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik 14 alanda yapılan çalışmalarda 8 hedefe yüzde 100’ün üzerine, 5 hedefe de Türkiye ortalamasının üzerinde başarı yakalandıklarını dile getirdi.

Siirt İŞKUR İl Müdürü Ömer Aslan, geçen yıl 2 bin 974 kişinin özel sektörde işe yerleştirildiğini söyledi.
Geçen yılki çalışmalara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Siirt İŞKUR İl Müdürü Aslan, işsiz, genç, kadın ve engellilerin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik 14 alanda yapılan çalışmalarda 8 hedefe yüzde 100’ün üzerine, 5 hedefe de Türkiye ortalamasının üzerinde başarı yakalandıklarını dile getirdi. Aslan, ’’2020 yılında bin 37’si genç, 586’sı kadın, 29’u engelli 2 bin 974 kişi özel sektörde işe yerleştirildi. 678 engelliye danışmanlık hizmeti verildi. Bin 408 iş yeri ziyaret edilerek 500 kişi mesleki kursa tabi tutuldu. Kurumsal olarak iş yeri ziyaretleri, mesleki eğitim kursları, mesleki danışmanlık, işe yerleştirme faaliyetlerle hizmetleri aksatmadan sürdürüyoruz. Hedef gerçekleştirme açısından Türkiye genelinde ilk üçe girerek Siirtli işveren ve işçilerimize yüksek kalitede hizmet sunduk. Kurumsal olarak göreve başladığımız günden itibaren hizmet kalitesini hep yükselttik. Bunu da Türkiye genelinde ilk üçe girerek zirveye taşıdık. Kurumsal olarak yakaladığımız başarıda salgın sürecinin bütün olumsuzluklarına rağmen artarak devam ediyor’’ dedi.

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