Siirt'te rögara düşen çocuğu itfaiye kurtardı

SİİRT (AA) - Siirt'te rögara düşen çocuk, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kooperatif Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında oynayan Suriye uyruklu 4 yaşındaki çocuk, kapağı açık olan rögara düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu rögardan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi.



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