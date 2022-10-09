Siirt'te şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

F.Ö. idaresindeki 21 BE 209 plakalı kamyon, Eruh-Şırnak kara yolunun Gedikaşar mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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