Siirt'te tarım arazisi doludan zarar gören çiftçilere 1,5 milyon lira yardım

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gören 116 çiftçiye 1 milyon 500 bin lira yardım yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Ulaştı, Gündoğdu ve İkizler köylerinde çiftçilere dolu hasarı yardımı verildiği bildirildi.

Yardımların Valiliğin girişimleriyle Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"8-9 Mayıs'ta Gündoğdu, Ulaştı ve İkizler köylerinde yaşanan aşırı doludan etkilenen 179 dekar tarım alanında zarar gören 116 çiftçi için 1 milyon 500 bin lira dolu hasarı yardımı gönderilmiş, dolu hasarı yardımı zarar gören üreticilerimizin hesaplarına aktarılmaya başlanmıştır. Yaşanan afetten zarar gören üreticilere tekrar geçmiş olsun. Her daim çiftçilerin yanında olmaya devam edeceğiz."

