YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt'te terör örgütüne ait patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Siirt'te terör örgütüne ait patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemesi ele geçirildi

SİİRT HABERLERİ  | 22.12.2020 17:06 | Son Güncelleme

Siirt'te terör örgütüne ait patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemesi ele geçirildi

SİİRT (AA) - Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik "Yıldırım-11 Operasyonu" kapsamında el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, merkez ilçeye bağlı Bağlıca köyü bölgesinde terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi ve kış üslenmesi için depoladıkları malzemelerin ele geçirilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

"Yıldırım-11 Şehit Polis Memuru Muhammed Demir 2020-179 Operasyonu” kapsamında jandarma komando, jandarma iç güvenlik timi ve güvenlik korucularınca yapılan aramada, terör örgütüne ait toprağa gömülmüş vaziyette el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken... At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken...
CHP'li başkana saldırı!CHP'li başkana saldırı!

Siirt Namaz Vakitleri 22 Aralık Salı

İmsak
05:50
Sabah
07:18
Öğle
12:16
İkindi
14:43
Akşam
17:04
Yatsı
18:26

Siirt Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Salı

Şevin Eczanesi
Merkez
Tillo Eczanesi
Merkez
Huzur Eczanesi
Kurtalan
Yenişifa Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.