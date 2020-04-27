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Siirt’te uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı

SİİRT HABERLERİ  | 27.04.2020 10:43 | Son Güncelleme

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurtalan ilçe merkezinde ikamet eden A.B.

Siirt’te uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurtalan ilçe merkezinde ikamet eden A.B. isimli şahısın, Batman’dan uyuşturucu madde temin ederek, Kurtalan ilçesine getirdiği ve haksız kazanç elde etmek maksadıyla ilçede içici konumundaki şahıslara satmayı amaçladığı bilgisi üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Jandarma ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelinin ev ve eklerinde yapılan aramada, yaklaşık 700 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan A.B. isimli şüpheli şahıs ile ilgili adli soruşturma devam etmektedir” denildi.

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