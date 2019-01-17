Sıla ve şef Hazar Amani fena yakalandı! Hazar Amani'den ilk açıklama

Ahmet Kural tarafından darp edilen Sıla şu sıralar yaşadığı psikolojik sorunlarla ve dava ile uğraşıyor. Yaptığı her hareketle olay olan Sıla dün gece fena yakalandı.
Beşiktaş’ta bir mekan çıkışında araba içerisinde görüntülenen Hazer Amani ve Sıla adeta baygın bir şekilde kameralara yansıdı.
Kırmızı ışıkta muhabirler tarafından görüntülenen ve yanan kamera ışıklarıyla uyanan Sıla şaşkın bir şekilde çevreye bakarken görüntülendi.
Evli olduğu bilinen Şef Hazer Amani’nin Sıla ile objektife yansıyan görüntüleri dikkat çekti.
İkinci Sayfa programının kameralarına yansıyan görüntülerde Sıla’nın, Şef Hazer Amani’nin kucağında adeta baygın bir şekilde yattığı görülüyor.
HAZER AMANİ'DEN AÇIKLAMA
Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına aşk iddialarıyla ilgili mesaj atan Hazer Amani "Aşk iddiları doğru değil, alakası yok. Arkadaşız" dedi.
Şef Hazer Amani, kendisine yöneltilen ‘Bir iş yemeği miydi?’ sorusuna ise; “bir proje hakkında destek almak için bir araya geldik, yakında bu projenin haberleri çıkacak ve siz de öğrenirsiniz” yanıtını verdi.
HAZAR AMANİ KİMDİR?
Anne tarafı Türk, baba tarafı ise İranlı olan Hazer Amani, 1977 senesinde Ankara'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini TED Ankara kolejinde bitirdikten sonra lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı. Genç yaşlardan itibaren mutfağa ilgi duyan Hazer Amani, Güney Afrika'da Cordon Bleu'ya gitti ve 3 yıl aşçılık eğitimi aldı. Staj yaptığı yerde 4 yıl orada çalışarak baş aşçı olarak iş yerinden ayrıldı.
Ardından bir otelde baş aşçı olarak çalışırken Yusuf Köksal ile tanıştı ve Türkiye'ye geldi. Bir gıda firmasının Türkiye şefi olarak çalışan Hazer Amani, 2011 yılında “En Yaratıcı Şefi” ödülünü aldı. Zaman zaman yemek programlarına konuk olan Hazer Amani, Kiraz Mevsimi dizisine de konuk olarak katılmıştı, ünlü şef asıl çıkışını ise MasterChef Türkiye yarışması ile yaptı. Hazer Amani, 2013 yılında hayatını Deniz Mumcuoğlu ile birleştirdi.
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