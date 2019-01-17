MAGAZİN

Sıla ve şef Hazar Amani fena yakalandı! Hazar Amani'den ilk açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.01.2019 10:06 | Son Güncelleme

Ahmet Kural'la olaylı bir şekilde ayrılan ve darp edilen Sıla dün gece Şef Hazer Amani fena yakalandı. Hazer Amani ve Sıla'nın bu görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu.

Ahmet Kural tarafından darp edilen Sıla şu sıralar yaşadığı psikolojik sorunlarla ve dava ile uğraşıyor. Yaptığı her hareketle olay olan Sıla dün gece fena yakalandı.

Beşiktaş’ta bir mekan çıkışında araba içerisinde görüntülenen Hazer Amani ve Sıla adeta baygın bir şekilde kameralara yansıdı.

Kırmızı ışıkta muhabirler tarafından görüntülenen ve yanan kamera ışıklarıyla uyanan Sıla şaşkın bir şekilde çevreye bakarken görüntülendi.

sila-ic

Evli olduğu bilinen Şef Hazer Amani’nin Sıla ile objektife yansıyan görüntüleri dikkat çekti.

İkinci Sayfa programının kameralarına yansıyan görüntülerde Sıla’nın, Şef Hazer Amani’nin kucağında adeta baygın bir şekilde yattığı görülüyor.

HAZER AMANİ'DEN AÇIKLAMA

Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına aşk iddialarıyla ilgili mesaj atan Hazer Amani "Aşk iddiları doğru değil, alakası yok. Arkadaşız" dedi.

Şef Hazer Amani, kendisine yöneltilen ‘Bir iş yemeği miydi?’ sorusuna ise; “bir proje hakkında destek almak için bir araya geldik, yakında bu projenin haberleri çıkacak ve siz de öğrenirsiniz” yanıtını verdi.

HAZAR AMANİ KİMDİR?

Anne tarafı Türk, baba tarafı ise İranlı olan Hazer Amani, 1977 senesinde Ankara'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini TED Ankara kolejinde bitirdikten sonra lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı. Genç yaşlardan itibaren mutfağa ilgi duyan Hazer Amani, Güney Afrika'da Cordon Bleu'ya gitti ve 3 yıl aşçılık eğitimi aldı. Staj yaptığı yerde 4 yıl orada çalışarak baş aşçı olarak iş yerinden ayrıldı.

Ardından bir otelde baş aşçı olarak çalışırken Yusuf Köksal ile tanıştı ve Türkiye'ye geldi. Bir gıda firmasının Türkiye şefi olarak çalışan Hazer Amani, 2011 yılında “En Yaratıcı Şefi” ödülünü aldı. Zaman zaman yemek programlarına konuk olan Hazer Amani, Kiraz Mevsimi dizisine de konuk olarak katılmıştı, ünlü şef asıl çıkışını ise MasterChef Türkiye yarışması ile yaptı. Hazer Amani, 2013 yılında hayatını Deniz Mumcuoğlu ile birleştirdi.


PARTNERAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftler
Yeni sevgilisiyle keyfi yerinde... Yeni sevgilisiyle keyfi yerinde...
Aldatılan kardeşine herkesin önünde öyle bir şey dedi ki...Aldatılan kardeşine herkesin önünde öyle bir şey dedi ki...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sıla ve Hazar Amani sıla

En Çok Okunan Haberler

Beyaz'dan Hadise'ye olay itiraf! 'Bittim içim çekildi'

Beyaz'dan Hadise'ye olay itiraf! 'Bittim içim çekildi'

Süper Lig'de transfer bombası!

Süper Lig'de transfer bombası!

Suriyeli göçmen son anda kurtarıldı

Suriyeli göçmen son anda kurtarıldı

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Trump'ın paylaştığı tweet ortalığı karıştırdı!

Trump'ın paylaştığı tweet ortalığı karıştırdı!

Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar!

Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Buse Varol'dan Ece Erken çıkışı! O iddialara kızdı

Buse Varol'dan Ece Erken çıkışı! O iddialara kızdı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ve Şeyma pes etti! Şaşırtan itiraf

Ve Şeyma pes etti! Şaşırtan itiraf

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şeyma Subaşı yeni sevgilisi Guido Senia ile görüntülendi

Yeni sevgilisiyle keyfi yerinde...

Kim Kardashian aldatılan kardeşine sert çıktı

Aldatılan kardeşine herkesin önünde öyle bir şey dedi ki...

Emina Jahovic'ten Sadettin Saran açıklaması

Saran ile ilgili sorulara bakın ne yanıt verdi

Eser Yenenler dediğini yaptı!

Eser Yenenler dediğini yaptı!

Nilgün Belgün'den Tarkan paylaşımı

Nilgün Belgün'den Tarkan paylaşımı

Meryem'e tepki! 'Bir de annesiniz...'

Meryem'e tepki! 'Bir de annesiniz...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.