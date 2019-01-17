Sıla ve şef Hazar Amani fena yakalandı! Hazar Amani'den ilk açıklama

Ahmet Kural tarafından darp edilen Sıla şu sıralar yaşadığı psikolojik sorunlarla ve dava ile uğraşıyor. Yaptığı her hareketle olay olan Sıla dün gece fena yakalandı.

Beşiktaş’ta bir mekan çıkışında araba içerisinde görüntülenen Hazer Amani ve Sıla adeta baygın bir şekilde kameralara yansıdı.

Kırmızı ışıkta muhabirler tarafından görüntülenen ve yanan kamera ışıklarıyla uyanan Sıla şaşkın bir şekilde çevreye bakarken görüntülendi.

Evli olduğu bilinen Şef Hazer Amani’nin Sıla ile objektife yansıyan görüntüleri dikkat çekti.

İkinci Sayfa programının kameralarına yansıyan görüntülerde Sıla’nın, Şef Hazer Amani’nin kucağında adeta baygın bir şekilde yattığı görülüyor.

HAZER AMANİ'DEN AÇIKLAMA

Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına aşk iddialarıyla ilgili mesaj atan Hazer Amani "Aşk iddiları doğru değil, alakası yok. Arkadaşız" dedi.

Şef Hazer Amani, kendisine yöneltilen ‘Bir iş yemeği miydi?’ sorusuna ise; “bir proje hakkında destek almak için bir araya geldik, yakında bu projenin haberleri çıkacak ve siz de öğrenirsiniz” yanıtını verdi.