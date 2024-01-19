YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Silah tamir atölyesine yapılan baskında çok sayıda silah ele geçirildi: 2 gözaltı

Silah tamir atölyesine yapılan baskında çok sayıda silah ele geçirildi: 2 gözaltı

İHA İHA
19.01.2024 15:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da polis ekiplerince silah tamir atölyesi olarak faaliyet gösteren 2 ikamette yapılan aramada çok sayıda silah ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu silah tamir atölyesi olarak faaliyet gösteren 2 ikamette arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 87 adet çeşitli ebatlarda tabanca fişeği, 3 adet metal tabanca iğnesi, 1 adet metal emniyet mandalı ve 9 adet tabanca namlusu ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında adli işlemlere başlandı, idari yönden silah tamir ruhsatı iptal edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pamukkale’de kış dönemi kurslarına başvurular devam ediyorPamukkale’de kış dönemi kurslarına başvurular devam ediyor
Kadınlar deriyi işleyip ev ekonomisine katkı sağlıyorlarKadınlar deriyi işleyip ev ekonomisine katkı sağlıyorlar
Osmaniye’de jandarmadan terör operasyonu: 1 tutuklamaOsmaniye’de jandarmadan terör operasyonu: 1 tutuklama
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 19 Ocak Cuma

İmsak
06:30
Sabah
08:00
Öğle
13:00
İkindi
15:28
Akşam
17:50
Yatsı
19:15

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Cuma

Ceyda eczanesi
Ihsangazi
İğdir eczanesi
Arac
İnebolu eczanesi
Inebolu
Abana eczanesi
Abana
Yeni güzey eczanesi
Merkez
Akçaoğlu eczanesi
Arac
Emin eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.