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Silah ticareti şüphelilerine operasyon: 6 gözaltı

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.06.2020 11:43 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kom Grup Amirliği tarafından Konya ili yanısıra, Bandırma ve Burhaniye ilçelerini kapsayacak şekilde yapılan operasyonda silah ticareti yaptıkları tespit edilen 7 şüpheli şahıstan 6’sı gözaltına alındı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri ile Bandırma KOM Grup Amirliği tarafından 3 ay süren teknik takip sonucu zanlıların Bandırma, Gönen ve Erdek ilçelerinde 9 kaçak silah satışı yaptıkları tespit edildi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kom Grup Amirliği tarafından Konya ili yanısıra, Bandırma ve Burhaniye ilçelerini kapsayacak şekilde yapılan operasyonda silah ticareti yaptıkları tespit edilen 7 şüpheli şahıstan 6’sı gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri ile Bandırma KOM Grup Amirliği tarafından 3 ay süren teknik takip sonucu zanlıların Bandırma, Gönen ve Erdek ilçelerinde 9 kaçak silah satışı yaptıkları tespit edildi. Balıkesir il Merkezi, Bandırma, Gönen ve Erdek ilçelerinde farklı tarihler de 9 adet silah satışı yaptıkları anlaşılan şahıslara yapılan çalışma kapsamında; 6 adet 9 mm çaplı, 3 adet 7.65 mm çaplı toplam 9 adet el yapımı ve kuru sıkıdan bozma tabanca, 9 adet tabanca şarjörü, 124 adet 9 mm çaplı, 12 adet 7,65 mm çaplı olmak üzere 136 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Konya ili yanısıra, Balıkesir’in Bandırma ve Burhaniye ilçelerini kapsayacak şekilde 7 şüpheli şahısa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şahıs gözaltına alındığı, gözaltına alınan şahıslar hakkında işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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