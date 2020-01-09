Silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi

Malatya’da polisin yaptığı uygulamalarda silahlar ve uyuşturucu ele geçirilirken, uyuşturucudan aranan bir zanlı da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya emniyet Müdürlüğü Balyoz-1 ekibi tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada yarı otomatik 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Diğer yandan, Huzur ve Güven ekipleri olarak Cemal Gürsel mahallesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın yapılan üst aramasında 2 adet yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca şahsın yapılan GBT sorgusunda Malatya 8. Asliye Ceza Mahkemesince Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan arandığı tespit edildi. Şahıs hakkında gerekli işlemler yapıldı.

Bu arada, Gasp Büro Amirliğine bağlı ekiplerce Sivas Caddesi üzerinde yapılan çalışmada 1 adet ruhsatsız pompalı tabir edilen tüfek ele geçirildi. Ele geçirilen tüfek ve şahıs ile ilgili gerekli tahkikata başlandı.

