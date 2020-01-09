YURTHABER
  4. Silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi

Silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi

MALATYA HABERLERİ  | 09.01.2020 13:05 | Son Güncelleme

Malatya’da polisin yaptığı uygulamalarda silahlar ve uyuşturucu ele geçirilirken, uyuşturucudan aranan bir zanlı da yakalandı.Alınan bilgiye göre, Malatya emniyet Müdürlüğü Balyoz-1 ekibi tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada yarı otomatik 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Malatya’da polisin yaptığı uygulamalarda silahlar ve uyuşturucu ele geçirilirken, uyuşturucudan aranan bir zanlı da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Malatya emniyet Müdürlüğü Balyoz-1 ekibi tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada yarı otomatik 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Diğer yandan, Huzur ve Güven ekipleri olarak Cemal Gürsel mahallesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın yapılan üst aramasında 2 adet yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca şahsın yapılan GBT sorgusunda Malatya 8. Asliye Ceza Mahkemesince Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan arandığı tespit edildi. Şahıs hakkında gerekli işlemler yapıldı.
Bu arada, Gasp Büro Amirliğine bağlı ekiplerce Sivas Caddesi üzerinde yapılan çalışmada 1 adet ruhsatsız pompalı tabir edilen tüfek ele geçirildi. Ele geçirilen tüfek ve şahıs ile ilgili gerekli tahkikata başlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERArtık bambaşka biri oldu!Artık bambaşka biri oldu!
Çamlıca Koleji sporda iddialıÇamlıca Koleji sporda iddialı
Spor yatırımları istişare toplantısı yapıldıSpor yatırımları istişare toplantısı yapıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

MHP’li Bulut: “Keyfi yerinde olanlardan fedakarlık bekliyoruz”

MHP’li Bulut: “Keyfi yerinde olanlardan fedakarlık bekliyoruz”

Seyhan’da 5 komisyon raporu kabul edildi

Seyhan’da 5 komisyon raporu kabul edildi

Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı

Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı

Malatya Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:10
Sabah
07:37
Öğle
12:38
İkindi
15:09
Akşam
17:30
Yatsı
18:52

Malatya Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Derman Eczanesi
Merkez
Karakaş Eczanesi
Merkez
Menekşe Eczanesi
Merkez
Özalper Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da kampa girdi

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da kampa girdi

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili: "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır"

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili: "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır"

Milli Piyango biletlerinde Malatya’ya yer verildi

Milli Piyango biletlerinde Malatya’ya yer verildi

Kayıp kimlik kartları için muhtarlık talep formu şartı kalktı

Kayıp kimlik kartları için muhtarlık talep formu şartı kalktı

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.