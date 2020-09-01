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Silajlık mısır eken çiftçinin yüzü gülüyor

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 01.09.2020 09:52 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde üretim alanı her geçen gün artan silajlık mısır, verim ve fiyatıyla yüz güldürürken; çevre illerdeki hayvancılık sektörünün de destekçisi oluyor.Hayvancılığın vazgeçilmez yem maddelerinden biri olan silajlık mısır üretiminde söz sahibi olan Elbistan Ovası’nda hasat başladı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde üretim alanı her geçen gün artan silajlık mısır, verim ve fiyatıyla yüz güldürürken; çevre illerdeki hayvancılık sektörünün de destekçisi oluyor.
Hayvancılığın vazgeçilmez yem maddelerinden biri olan silajlık mısır üretiminde söz sahibi olan Elbistan Ovası’nda hasat başladı. Son yıllarda gelişen tarım teknolojisi ile birlikte dekar başına kilogram verimi de artan silajlık mısır, fiyatıyla da çiftçinin yüzünü güldürüyor.
İlçeye bağlı Doğan Mahallesinde hasada başlayan çiftçilerden Mehmet Ceran, istedikleri verimi almanın sevincini yaşadıklarını söyledi.
Bu yıl birçok çiftçinin damlama sulama sistemi ile ürün yetiştirdiğini belirten Ceran, “Bunun semeresi de bizlere yüksek verim olarak dönüyor” dedi.
Silajlık mısır ekiminin her geçen yıl arttığını kaydeden Ceran, “Silajlık mısır, besicilerin hayvan yemi olarak kullandığı ürünlerin başında geliyor. Büyük emek harcayarak yetiştirdiğimiz silajlık mısırın hasadına başladık. Mısırlarımızın boyu 4 metreye ulaştı. Bu sene verimimiz geçen yıla göre daha iyi. Dekarda 8-9 ton ürün alıyoruz. Şuanda da tonu 350 TL’den alıcı buluyor. Önceliğimizi, Elbistan piyasasına veriyoruz. Ama çevre illerden gelen talepleri de karşılayacak ürünümüz var” ifadelerini kullandı.
Aynı mahallede çiftçilik yapan Beyhan Ceran ise üretimden elde edilen mahsulün büyük kısmını çevre illere gönderdiklerine vurgu yaptı.
Elbistan’ın silajlık mısır konusunda da adından söz ettirmeye başladığını anlatan Ceran, “Nisan ayında ekime başlıyoruz, ağustos ayının sonlarında hasat yapıyoruz. Üretimden memnunuz. Genelde besicilere satıyoruz. Şuanda ilk hasadımızı bölgemizdeki besicilere satıyoruz. Daha sonraki ürünleri de Malatya ve Adıyaman gibi çevre illerdeki çiftliklere göndereceğiz” şeklinde konuştu.

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