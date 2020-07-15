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Silopi’de 15 Temmuz etkinlikleri

ŞIRNAK HABERLERİ  | 15.07.2020 17:26 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.Silopi ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Karşıyaka Mahallesinde şehit İbrahim Halil Barkın ve Ahmet Akyel ile PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan bombanın infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Diyar Bilen ve Servet Bilen’in mezarları ziyaret edildi, dua okundu, karanfil bırakıldı.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
Silopi ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Karşıyaka Mahallesinde şehit İbrahim Halil Barkın ve Ahmet Akyel ile PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan bombanın infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Diyar Bilen ve Servet Bilen’in mezarları ziyaret edildi, dua okundu, karanfil bırakıldı. Buradaki etkinliğin ardından İpekyolu Gümrük Müdürlüğü lojmanlarındaki camide de İlçe Müftülüğünce 120 hatim duası okundu.
Programa, Kaymakam Can Kazım Kuruca, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Engin Candaş, kamu kurum ve sivil toplum temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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İmsak
03:12
Sabah
04:54
Öğle
12:21
İkindi
16:12
Akşam
19:38
Yatsı
21:13

Şırnak Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Fırat Eczanesi
Uludere
Ökten Eczanesi
Silopi
Demir Eczanesi
Idil
Helin Eczanesi
Cizre
Ensari Eczanesi
Beytussebap
Nergis Eczanesi
Merkez
Nergis Eczanesi
Merkez
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