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Silopi’de Gençlik Merkezinde günlük 10 bin maske üretiliyor

ŞIRNAK HABERLERİ  | 25.04.2020 16:18 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Gençlik Merkezinde günde 10 bin maske üretimi yapılıyor.Silopi Kaymakamlığı bünyesinde Gençlik Merkezi’nde üretilen maskelerin kamu kurumları ve vatandaşlara dağıtıldığı belirtildi.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Gençlik Merkezinde günde 10 bin maske üretimi yapılıyor.
Silopi Kaymakamlığı bünyesinde Gençlik Merkezi’nde üretilen maskelerin kamu kurumları ve vatandaşlara dağıtıldığı belirtildi. Gönüllü 20 kurs eğitmeninin el birliği ile ürettiği maskeler Silopi Devlet Hastanesinde dezenfekte edildikten sonra ücretsiz bir şekilde dağıtılıyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen ile Gençlik Merkezi Müdürü Ayten Şimdi’nin ortak yürüttüğü proje kapsamında Halk Eğitim Müdürlüğüne bağlı usta öğreticiler aralıksız çalışarak maske üretimi yapıyor. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen ilk etapta günlük 5 bin maske ürettiklerini, sayının şu an iki katına çıkarak 10 olduğunu belirtti. Bilen Gençlik Merkezi Müdürü Ayten Şimdi ve usta öğreticilere yapmış olduğu bu örnek davranıştan ötürü teşekkür etti.

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Fırat Eczanesi
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