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Silvan’da badem ağaçları çiçek açtı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 10.03.2020 12:20 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı.Bahar aylarının yüzünü gösterdiği Silvan’da badem ağaçları çiçek açtı.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı.
Bahar aylarının yüzünü gösterdiği Silvan’da badem ağaçları çiçek açtı. Susuz Mahallesinde yaşayan çiftçi Mehmet Erkek, badem çiçeklerinin açmasıyla baharı daha çok hissettiklerini söyledi. Erkek, "Güneydoğu Anadolu Bölgesinin bir çok ilinde yüksek kesimlerinde kar var, burada çiçek var. Biz burada terliyoruz. Bahçeyi dolaştım, bademlerin çiçek açtığını gördüm. 20 güne kadar çağla oluşmaya başlar. Silvan’da çok güzel bir hava var. Silvan iklimi çevre barajlarının su toplamasıyla birlikte değiştiğini görüyoruz. Badem ağaçları çiçekler açtı" dedi.

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