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Silvan’da bağ budama dönemi başladı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 10.03.2020 13:04 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bağ budama dönemi başladı.Silvan’da çiftçiler, bağ budama döneminde bağların yolunu tuttu.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bağ budama dönemi başladı.
Silvan’da çiftçiler, bağ budama döneminde bağların yolunu tuttu. Üzüm bağlarında budama işlemine başlayan çiftçiler, yoğun bir çalışma temposunun içine girdi. Çiftçilerden Mazlum Bilmez, bağ budamasının iki dönemde yapıldığını söyledi. Bilmez, "Budamanın tam zamanıdır şimdi asmalar daha çiçek açmadan yapılması lazım. Eski dalları kesip, yeni dalları bırakıyoruz. Budama yaparken özellikle tomurcuğun biraz üstünden ve yatay bir şekilde kesmek gerekir. Çünkü keserken öz suyunun tomurcuğun üzerine gitmemesi lazım. Eğer giderse onu kurutur ve bu da verim kaybına neden olur. Eğer iyi verim almak istiyorsan eksiksiz bir şekilde yapacaksın. Budamayı çok güzel bir şekilde yapmak gerekir. Budamadan sonra tarlayı sürmek gerekiyor. Üzüm ağacının altındaki yabancı otlarda temizlenmeli ve daha sonra bir kaç defa ilaç yapmak gerekiyor" dedi.

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