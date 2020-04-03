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Silvan’da güvenlik güçleri yardımları dağıtmaya devam ediyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 03.04.2020 17:22 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde maddi durumu düşük ailelere verilen biner lira, jandarma, polis, postacı ve bekçiler tarafından dağıtılıyor.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahiplerine ödenecek olan bin liralık nakdi yardım ödemelerinin, PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanmaması nedeniyle, evden yapılmasına karar verilmişti.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde maddi durumu düşük ailelere verilen biner lira, jandarma, polis, postacı ve bekçiler tarafından dağıtılıyor.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahiplerine ödenecek olan bin liralık nakdi yardım ödemelerinin, PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanmaması nedeniyle, evden yapılmasına karar verilmişti. Silvan’da jandarma ekipleri, ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar giderek yardım paralarını dağıtmaya başladı. Çardak Mahallesi sakini Edip Binen, "Devletimizden Allah razı olsun, jandarmamız evimize kadar geldi. Paramızı teslim aldık. Çok teşekkür ediyorum" dedi.
Ferda Bekler de "Jandarma ekiplerimiz tarafında ihtiyaçlarımızı karşılamak için bize bin lira verildi. Allah razı olsun" diye konuştu.

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