SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor
  4. Silviu Lung Beşiktaş'a geçit vermiyor

Silviu Lung Beşiktaş'a geçit vermiyor

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 06.07.2020 21:51 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor'da Rumen kaleci Silviu Lung, kalesini gole kapattı. Beşiktaş ilk yarıda Lung'u geçemedi.

Silviu Lung Beşiktaş'a geçit vermiyor

Ligde kalma umutlarını artıran Hes Kablo Kayserispor'da Rumen kaleci Silviu Lung, kalesini gole kapattı. Son 2 maçta rakiplerine geçit vermeyen Silviu Lung, ligin en çok kurtarış yapan kalecileri arasında yer alıyor.

100 KURTARIŞ

Kayserispor kalecisi Silviu Lung, Uğurcan Çakır'ı geride bırakarak Süper Lig'de bu sezon en çok kurtarış yapan kaleci oldu.Bu sezon oynadığı bütün maçlarda yaptığı kritik kurtarışlar ile takımına hayat veren kaptan Lung, kalan son 5 haftada da kalesini gole kapatmak istiyor.Silviu Lung, bu sezon çıktığı 25 maçın 6’sında kalesinde gol görmedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Kadir Has Stadyumu, Beşiktaş maçına hazırKadir Has Stadyumu, Beşiktaş maçına hazır
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akın akın geliyorlar! Sayı 100 bini geçti

Akın akın geliyorlar! Sayı 100 bini geçti

Çavuşoğlu'ndan AB'ye tepki: Karşılığını vermek zorunda kalacağız

Çavuşoğlu'ndan AB'ye tepki: Karşılığını vermek zorunda kalacağız

Henry Onyekuru'dan Fenerbahçe sözü

Henry Onyekuru'dan Fenerbahçe sözü

Vagner Love transferi resmen açıklandı!

Vagner Love transferi resmen açıklandı!

''Yerinde olsam utancımdan istifa ederim''

''Yerinde olsam utancımdan istifa ederim''

Barcelonalı yıldız F.Bahçe'yi 'like'ladı!

Barcelonalı yıldız F.Bahçe'yi 'like'ladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Maç sonrası, başkana saldırı!

Maç sonrası, başkana saldırı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Mensah'tan mağlubiyet yorumu

Mensah'tan mağlubiyet yorumu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silviu Lung Beşiktaş'a geçit vermiyor

Beşiktaş Lung'u geçemiyor

Kadir Has Stadyumu, Beşiktaş maçına hazır

Kadir Has Stadyumu, Beşiktaş maçına hazır

Kayserispor, Beşiktaş maçıyla çıkışını sürdürmek istiyor

Kayserispor çıkışını sürdürmek istiyor

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Bu takımı kimse yıkamaz"

Kayserispor Başkanı Gözbaşı'dan sert açıklama!

Beşiktaş, Emre Demir için resmi teklifini yaptı

Beşiktaş resmi teklif yaptı

Kayserispor yöneticisi, Sivasspor maçı sonrası başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü

Maç sonrası, başkana saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.