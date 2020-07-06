Silviu Lung Beşiktaş'a geçit vermiyor

Ligde kalma umutlarını artıran Hes Kablo Kayserispor'da Rumen kaleci Silviu Lung, kalesini gole kapattı. Son 2 maçta rakiplerine geçit vermeyen Silviu Lung, ligin en çok kurtarış yapan kalecileri arasında yer alıyor.

100 KURTARIŞ

Kayserispor kalecisi Silviu Lung, Uğurcan Çakır'ı geride bırakarak Süper Lig'de bu sezon en çok kurtarış yapan kaleci oldu.Bu sezon oynadığı bütün maçlarda yaptığı kritik kurtarışlar ile takımına hayat veren kaptan Lung, kalan son 5 haftada da kalesini gole kapatmak istiyor.Silviu Lung, bu sezon çıktığı 25 maçın 6’sında kalesinde gol görmedi.

