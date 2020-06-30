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Silviu Lung kalesini gole kapattı

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.06.2020 10:32 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un Rumen kalecisi Silviu Lung, kalesini gole kapattı.Hes Kablo Kayserispor, ligde oynadığı son 2 maçında 2 galibiyet alırken 4 gol attı ve hiç gol yemedi.

Silviu Lung kalesini gole kapattı

Hes Kablo Kayserispor’un Rumen kalecisi Silviu Lung, kalesini gole kapattı.
Hes Kablo Kayserispor, ligde oynadığı son 2 maçında 2 galibiyet alırken 4 gol attı ve hiç gol yemedi. Ligde kalma umutlarını artıran Hes Kablo Kayserispor’da Rumen kaleci Silviu Lung, kalesini gole kapattı. Son 2 maçta rakiplerine geçit vermeyen Silviu Lung, ligin en çok kurtarış yapan kalecileri arasında yer alıyor. Bu sezon oynadığı bütün maçlarda yaptığı kritik kurtarışlar ile takımına hayat veren kaptan Lung, kalan son 5 haftada da kalesini gole kapatmak istiyor.
Silviu Lung, bu sezon çıktığı 25 maçın 6’sında kalesinde gol görmedi.

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